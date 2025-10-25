Festa di Roma tutti i vincitori | trionfa Jasmine Trinca
Grande trionfo per Jasmine Trinca alla Festa di Roma dove ha vinto come miglior attrice protagonista, conquistando il Premio Monica Vitti. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
News recenti che potrebbero piacerti
Inizia la premiazione della Festa del Cinema di Roma Sul red carpet sfilano i grandi volti del cinema italiano e internazionale in concorso, pronte a celebrare il talento e la visione di questa straordinaria 20ª edizione. Tra i titoli in gara spiccano “La vita va cos - facebook.com Vai su Facebook
Fuori la verità, alla Festa del Cinema di Roma un film su menzogne e cinismo. Amendola: "Sono fan delle bugie" https://ift.tt/2E8syYn - X Vai su X
Festa del Cinema di Roma, tutti i vincitori: Jasmine Trinca miglior attrice, Left-Handed Girl miglior film - Ching Tsou, il Miglior film della 20esima edizione della Festa del Cinema di Roma. Lo riporta msn.com
Festa Roma, ecco tutti i vincitori della ventesima edizione - Ecco i vincitori della ventesima edizione della Festa del Cinema di Roma che si chiusa stasera. Da msn.com
Festa del Cinema di Roma, tutti i vincitori - Roma, 25 ottobre 2025 – La ventesima edizione della Festa del Cinema di Roma si è conclusa. Secondo msn.com