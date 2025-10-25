Festa di Roma tutti i vincitori | trionfa Jasmine Trinca

25 ott 2025

Grande trionfo per Jasmine Trinca alla Festa di Roma dove ha vinto come miglior attrice protagonista, conquistando il Premio Monica Vitti. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

festa di roma tutti i vincitori trionfa jasmine trinca

Festa di Roma, tutti i vincitori: trionfa Jasmine Trinca

