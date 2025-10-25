Roma, 25 ottobre 2025 – La ventesima edizione della Festa del Cinema di Roma si è conclusa. Ecco tutti i vincitori. ‘Left-Handed Girl', l'opera prima di Shih-Ching Tsou è il Miglior film. La giuria presieduta dall'attrice, sceneggiatrice, autrice e regista Paola Cortellesi e composta dal regista e sceneggiatore finlandese Teemu Nikki, il regista e sceneggiatore britannico William Oldroyd, lo scrittore e illustratore statunitense Brian Selznick e l'attrice franco-finlandese Nadia Tereszkiewicz, ha assegnato diversi altri riconoscimenti a opere e interpreti che hanno segnato questa edizione. Anna Magnani, una donna. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Festa del Cinema di Roma, tutti i vincitori