Festa del Cinema di Roma tutti i vincitori
Roma, 25 ottobre 2025 – La ventesima edizione della Festa del Cinema di Roma si è conclusa. Ecco tutti i vincitori. ‘Left-Handed Girl', l'opera prima di Shih-Ching Tsou è il Miglior film. La giuria presieduta dall'attrice, sceneggiatrice, autrice e regista Paola Cortellesi e composta dal regista e sceneggiatore finlandese Teemu Nikki, il regista e sceneggiatore britannico William Oldroyd, lo scrittore e illustratore statunitense Brian Selznick e l'attrice franco-finlandese Nadia Tereszkiewicz, ha assegnato diversi altri riconoscimenti a opere e interpreti che hanno segnato questa edizione. Anna Magnani, una donna. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
