Festa del Cinema di Roma si chiude con il segno più | Un' offerta sfaccettata per una città illmitata

Movieplayer.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Salvo Nastasi, presidente Fondazione Cinema per Roma, e Paola Malanga, direttrice artistica, tracciano il punto finale dell'evento. E dicono: "La perfezione? Non esiste. Per il prossimo anno pensiamo a qualche spazio in più". La Festa del Cinema di Roma 2025 chiude con il segno più. Più 6% di presenze rispetto all'edizione precedente, con un tasso di riempimento delle sale che supera l'85%. Bilancio dunque positivo per un evento sempre più radicato nel tessuto della città. "Un'edizione che ha segnato il ventesimo anno, sono felice di come sia andata", spiega Salvo Nastasi, presidente Fondazione Cinema per Roma. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

