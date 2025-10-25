Festa del Cinema di Roma premiata Jasmine Trinca; assegnati i premi della ventesima edizione

Comingsoon.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Jasmine Trinca ha ricevuto il premio come miglior attrice e ha fatto valere la nutrita presenza italiana nel concorso progressive cinema della Festa del Cinema di Roma. Nel corso della cerimonia di premiazione sono state annunciate le decisioni della giuria presieduta da Paola Cortellesi. Vediamoli insieme. 🔗 Leggi su Comingsoon.it

festa del cinema di roma premiata jasmine trinca assegnati i premi della ventesima edizione

© Comingsoon.it - Festa del Cinema di Roma, premiata Jasmine Trinca; assegnati i premi della ventesima edizione

Leggi anche questi approfondimenti

festa cinema roma premiataFesta del Cinema di Roma, tutti i vincitori - Roma, 25 ottobre 2025 – La ventesima edizione della Festa del Cinema di Roma si è conclusa. Scrive msn.com

festa cinema roma premiataFesta del Cinema di Roma 2025, i vincitori della XX edizione - Alla Festa del Cinema di Roma 2025, il cinema indipendente conquista la scena: il film taiwanese Left- Secondo tg24.sky.it

Festa del Cinema di Roma 2025 | premiati - La ventesima edizione della Festa del Cinema di Roma volge al termine con la cerimonia di premiazione presentata da Ema Stokholma. universalmovies.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Festa Cinema Roma Premiata