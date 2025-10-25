Jasmine Trinca ha ricevuto il premio come miglior attrice e ha fatto valere la nutrita presenza italiana nel concorso progressive cinema della Festa del Cinema di Roma. Nel corso della cerimonia di premiazione sono state annunciate le decisioni della giuria presieduta da Paola Cortellesi. Vediamoli insieme. 🔗 Leggi su Comingsoon.it

© Comingsoon.it - Festa del Cinema di Roma, premiata Jasmine Trinca; assegnati i premi della ventesima edizione