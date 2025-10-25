Festa del Cinema di Roma | l' ultima di Vita da Carlo Verdone | Adesso di me sapete tutto
Il titolo la dice già lunga: 'Vita da Carlo - Stagione finale'. E non poteva esserci palcoscenico migliore per Carlo Verdone per presentare la sua ultima fatica, nel vero senso della parola: "Vita da Carlo termina con la quarta stagione, se mi dicessero di fare la quinta stagione direi di no, non ho più idee, ho raccontato tutto di me. Farò ancora qualche film, sto terminando 'Scuola di seduzione' che uscirà credo a febbraio-marzo. Questi cinque anni sono stati molto faticosi e impegnativi, la serie è estenuante per i ritmi ma alla fine ce l'ho fatta". La serie riprende dopo la gaffe avvenuta nella terza stagione, durante il Festival di Sanremo. 🔗 Leggi su Iltempo.it
