Festa del Cinema di Roma ‘Left-Handed Girl’ è il miglior film

Periodicodaily.com | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – 'Left-Handed Girl', l'opera prima di Shih-Ching Tsou è il Miglior film della Festa del Cinema di Roma 2025. Un riconoscimento anche a '40 secondi' di Vincenzo Alfieri, mentrea Jasmine Trinca va il premio 'Monica Vitti' per 'Gli occhi degli altri' di Andrea De Sica  Il film della regista taiwanese racconta la storia di . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

festa cinema roma 8216leftFesta del Cinema di Roma, Jasmine Trinca vince il premio come migliore attrice. A "Left-Handed girl" il riconoscimento per il miglior film - Tutto pronto per la cerimonia di premiazione della ventesima edizione della Festa del Cinema di Roma. Segnala leggo.it

festa cinema roma 8216leftFesta del Cinema di Roma, tutti i vincitori: Jasmine Trinca miglior attrice, Left-Handed Girl miglior film - Ching Tsou il Miglior film della 20esima edizione della Festa del Cinema di Roma. Si legge su ilmessaggero.it

festa cinema roma 8216leftFesta del Cinema di Roma, tutti i vincitori - Roma, 25 ottobre 2025 – La ventesima edizione della Festa del Cinema di Roma si è conclusa. Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: Festa Cinema Roma 8216left