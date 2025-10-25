Festa del Cinema di Roma ‘Left-Handed Girl’ è il miglior film
(Adnkronos) – 'Left-Handed Girl', l'opera prima di Shih-Ching Tsou è il Miglior film della Festa del Cinema di Roma 2025. Un riconoscimento anche a '40 secondi' di Vincenzo Alfieri, mentrea Jasmine Trinca va il premio 'Monica Vitti' per 'Gli occhi degli altri' di Andrea De Sica Il film della regista taiwanese racconta la storia di . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
