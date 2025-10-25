Festa del Cinema di Roma | la giuria premia il film-tributo a Willy Monteiro Miglior attrice Jasmine Trinca

Cala il sipario sulla 20esima Festa del Cinema di Roma. Nella serata di sabato 25 ottobre, Ema Stokholma, tornata nei panni di conduttrice della kermesse, ha annunciato tutti i film e gli attori premiati nell'edizione del ventennale. A eleggerli è stata una giuria presieduta dall’attrice. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Argomenti simili trattati di recente

Inizia la premiazione della Festa del Cinema di Roma Sul red carpet sfilano i grandi volti del cinema italiano e internazionale in concorso, pronte a celebrare il talento e la visione di questa straordinaria 20ª edizione. Tra i titoli in gara spiccano “La vita va cos - facebook.com Vai su Facebook

La madrina della Festa Cinema Roma si racconta: dalla felicità di essere single all'amicizia che può essere più forte dell'amore - X Vai su X

Festa del Cinema di Roma, premiata Jasmine Trinca; assegnati i premi della ventesima edizione - Jasmine Trinca ha ricevuto il premio come miglior attrice e ha fatto valere la nutrita presenza italiana nel concorso progressive cinema della Festa del Cinema di Roma. Segnala comingsoon.it

Festa del Cinema di Roma, la diretta: a "Cuba & Alaska" il premio come miglior documentario - Tutto pronto per la cerimonia di premiazione della ventesima edizione della Festa del Cinema di Roma. ilmessaggero.it scrive

Festa del cinema di Roma, Jasmine Trinca miglior attrice, Anson Boon miglior attore - A Wild Nights, Tamed Beasts la migliore regia (ANSA) ... Segnala ansa.it