Festa del Cinema di Roma CONSEGNATI I PREMI ATENA NIKE EXTENDED VERSION e I PREMI LA CHIOMA DI BERENICE Presso lo Spazio Roma Lazio Film Commission, la consegna del  Premio Atena Nike   Extended Version  e del  Premio La Chioma di Berenice   2025. Tra i premiati Milena Vukotic,  Claudia Pandolfi, Chiara Vinci,   Francesco Liccardo, il  Casting Director Maurilio Mangano e la produzione   DEA FILM srl, Carmine Guarino,   Alberta Giuliani,   Marco Crispano  e  Andrea Gatopoulos  de  Il Varco e  Mimmo Calopresti   Si sono tenuti, presso lo   Spazio Roma Lazio Film Commission, all’interno dell’Auditorium Parco della Musica, nell’ambito della  Festa del Cinema di Roma,  la decima edizione del  Premio Atena Nike Extended Version – Panel Cinema&Imprese  e il  Premio Chioma di Berenice, giunto alla ventiseiesima edizione. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

