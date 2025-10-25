Festa del Cinema di Roma CONSEGNATI I PREMI ATENA NIKE EXTENDED VERSION e I PREMI LA CHIOMA DI BERENICE Presso lo Spazio Roma Lazio Film Commission, la consegna del Premio Atena Nike Extended Version e del Premio La Chioma di Berenice 2025. Tra i premiati Milena Vukotic, Claudia Pandolfi, Chiara Vinci, Francesco Liccardo, il Casting Director Maurilio Mangano e la produzione DEA FILM srl, Carmine Guarino, Alberta Giuliani, Marco Crispano e Andrea Gatopoulos de Il Varco e Mimmo Calopresti Si sono tenuti, presso lo Spazio Roma Lazio Film Commission, all’interno dell’Auditorium Parco della Musica, nell’ambito della Festa del Cinema di Roma, la decima edizione del Premio Atena Nike Extended Version – Panel Cinema&Imprese e il Premio Chioma di Berenice, giunto alla ventiseiesima edizione. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Festa del Cinema di Roma, consegnati i premi Atena Nike Extended Version e i premi La Chioma di Berenice