Festa del Cinema di Roma 2025 | premiati
La ventesima edizione della Festa del Cinema di Roma volge al termine con la cerimonia di premiazione presentata da Ema Stokholma. 198 film provenienti da 38 Paesi e 436 proiezioni, hanno arricchito questa edizione per circa dieci giorni e hanno registrato +6% di presenze rispetto al 2024 e un tasso di riempimento delle sale dell’85%. Questa edizione è stata veicolo di messaggi significativi, come quelli contro gli scontri bellici attualmente in corso e ha visto manifestare le maestranze del mondo audiovisivo e teatrale contro i tagli operati dal governo. Di seguito, tutti i premiati di questa edizione della Festa del Cinema di Roma. 🔗 Leggi su Universalmovies.it
Leggi anche questi approfondimenti
Festa del Cinema di Roma, iniziata la cerimonia di premiazione: la diretta - facebook.com Vai su Facebook
La madrina della Festa Cinema Roma si racconta: dalla felicità di essere single all'amicizia che può essere più forte dell'amore - X Vai su X
Festa del Cinema di Roma: l'ultima di "Vita da Carlo", Verdone: "Adesso di me sapete tutto" - E non poteva esserci palcoscenico migliore per Carlo Verdone per ... Secondo iltempo.it
Festa del Cinema di Roma, la diretta: a "Cuba & Alaska" il premio come miglior documentario - Tutto pronto per la cerimonia di premiazione della ventesima edizione della Festa del Cinema di Roma. Lo riporta ilmessaggero.it
Vittoria Puccini in Valentino alla Festa del Cinema di Roma 2025: la camicia con micro ruches a rosa addolcisce il tailoring - Vittoria Puccini sposa Valentino per i suoi look da protagonista alla Festa del Cinema di Roma 2025 per presentare Illusione, il nuovo film di Francesca Archibugi ... Secondo vogue.it