La ventesima edizione della Festa del Cinema di Roma volge al termine con la cerimonia di premiazione presentata da Ema Stokholma. 198 film provenienti da 38 Paesi e 436 proiezioni, hanno arricchito questa edizione per circa dieci giorni e hanno registrato +6% di presenze rispetto al 2024 e un tasso di riempimento delle sale dell’85%. Questa edizione è stata veicolo di messaggi significativi, come quelli contro gli scontri bellici attualmente in corso e ha visto manifestare le maestranze del mondo audiovisivo e teatrale contro i tagli operati dal governo. Di seguito, tutti i premiati di questa edizione della Festa del Cinema di Roma. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - Festa del Cinema di Roma 2025 | premiati