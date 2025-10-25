La giuria della Festa del Cinema di Roma 2025 presieduta dall’attrice, sceneggiatrice, autrice e regista Paola Cortellesi e composta dal regista e sceneggiatore finlandese Teemu Nikki, il regista e sceneggiatore britannico William Oldroyd, lo scrittore e illustratore statunitense Brian Selznick e l’attrice franco-finlandese Nadia Tereszkiewicz, ha assegnato i seguenti riconoscimenti ai film del Concorso Progressive Cinema: – Miglior Film: Left-handed girl (La mia famiglia a Taipei) di Shih-Ching Tsou; Gran Premio della Giuria: Nino di Pauline Loquès; Miglior regia: Wang Tong per Chang ye jiang jin (Wild Nights, Tamed Beasts); Miglior sceneggiatura: Alireza khatami per The Things You Kill; – Miglior attrice – Premio “Monica Vitti”: Jasmine Trinca per Gli occhi degli altri; Miglior attore – Premio “Vittorio Gassman”: Anson Boon per Good Boy; Premio speciale della Giuria: al cast del film 40 secondi. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Festa del Cinema di Roma 2025, miglior film “Left-Handed girl”, Jasmine Trinca miglior attrice