Festa del Cinema di Roma 2025 | le pagelle dei beauty look in decima serata

Un tappeto rosso perfetto per regalarci spunti da usare per Halloween con make-up felini e magnetici e acconciature dal piglio rètro. Votate con noi i beauty look della serata. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Festa del Cinema di Roma 2025: le pagelle dei beauty look in decima serata

Il Red Carpet di #AllaFestaDellaRivoluzione, regia di Arnaldo Catinari, con Valentina Romani, Nicolas Maupas, Maurizio Lombardi, Darko Peric e con Riccardo Scamarcio. Una produzione Italian International Film con Rai Cinema. Festa del Cinema di Roma - facebook.com Vai su Facebook

La madrina della Festa Cinema Roma si racconta: dalla felicità di essere single all'amicizia che può essere più forte dell'amore - X Vai su X

Romana Maggiora Vergano in Valentino alla Festa del Cinema di Roma 2025: l'abito audace con cut-out frontale e bordo marabou - Sul red carpet della Festa del Cinema di Roma 2025 Romana Maggiora Vergano in Valentino ha conquistato fotografi e pubblico con uno dei look più raffinati e coerenti dell’intera edizione ... Riporta vogue.it

Omaggi, documentari e caos alla Festa del cinema di Roma - Il film forse più atteso – “Hamnet” di Chloé Zhao – era impossibile da acchiappare (sale piccole, e proiezione serale con il pubblico). Lo riporta ilfoglio.it

Claudia Pandolfi romantic punk alla Festa del Cinema di Roma 2025: il look con collana “abbraccio” e cresta ribelle - Tra conferenze stampa e red carpet l'attrice Claudia Pandolfi alla Festa del Cinema di Roma 2025 ha sfoggiato cinque look, tutti firmati da Federica Tosi ... Come scrive vogue.it