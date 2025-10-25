Festa del Cinema 2025 | +6% di presenze e nuovi spazi in arrivo Il bilancio della ventesima edizione

"È stata la Festa del 20esimo anno che volevo, me la immaginavo così". Sono queste le parole di Salvatore Nastasi, presidente di Fondazione Cinema per Roma nel giorno di chiusura della Festa del Cinema 2025. Un bilancio dell'edizione del ventennale che, numeri alla mano, rende soddisfatti sia. 🔗 Leggi su Romatoday.it

