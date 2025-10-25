Festa Cinema di Roma premia i migliori

Servizitelevideo.rai.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

12.30 All'Auditorium Ennio Morricone a Roma, si tiene la cerimonia di premiazione della XX edizione della Festa del Cinema di Roma. Conduce Ema Stokholma. I premi: Miglior Film, Miglior regia, Miglior sceneggiatura, Premio "Monica Vitti" alla Miglior attrice, Premio "Vittorio Gassman" al Miglior attore e Premio della Giuria.Per la prima volta, un premio alle opere che esplorano il cinema del reale. Focus sul film della Archibugi Once Upon a Time in Gaza. Ad Amedeo Minghi premio speciale Videoclip Sul red carpet anche Lucio Corsi. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

