Non accadeva da sedici anni. Dal 2009. Da quando Giancarlo Fisichella, sostituto dell’infortunato Felipe Massa, uscì per l’ultima volta dall’abitacolo della Ferrari. Ieri sera in Messico, nella prima sessione delle prove libere del Gran Premio, un italiano è tornato in groppa al Cavallino di Formula 1. Antonio Fuoco ha riannodato il filo della Storia, prendendo per un’ora il posto di Lewis Hamilton, come permesso dai regolamenti. Classe 1996, Fuoco meritava questa soddisfazione. Ha già contribuito alle fortune del Cavallino, aggiudicandosi con la 499 la 24 Ore di Le Mans. Ha perfezionato la conoscenza della Leggenda frequentando Elio Giusti, storico collaboratore del Drake. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Ferrari, un Fuoco atteso 16 anni. Leclerc vola davanti ad Antonelli

