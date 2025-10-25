Ferrari F1 Clienti | il programma per guidare le monoposto Nel 2026 anche a Montecarlo
Ai microfoni di Gazzetta Motori, Federica Santoro (responsabile dei programmi non agonistici Clienti Ferrari) spiega com’è nata l’idea di dare l’opportunità a una ristrettissima cerchia di fedeli clienti del Cavallino di guidare le monoposto portate in gara dai piloti Ferrari di F1. Ex Schumacher, ex Alonso, ex Barrichello: non delle repliche, ma esattamente gli stessi telai delle auto più iconiche al mondo. Sono 18 gli esemplari presenti alle Finali Mondiali Ferrari 2025 al Mugello, comprese tra il 1995 e il 2017. Nell’area espositiva, invece, si possono ammirare vetture dagli Anni Settanta al 2022. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
