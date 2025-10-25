Ferrari Elettrica Modello berlinetta e sound motore

Quotidiano.net | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Di Francesco Forni Nel cuore di Maranello prende forma una trasformazione profonda. La Ferrari Elettrica, prima auto del Cavallino alimentata solo a batteria, verrà svelata entro la primavera 2026. Il progetto, anticipato all’interno dell’e-building, segna l’avvio di una fase decisiva per il Costruttore. "Ferrari fa quello che dice" ha detto l’amministratore delegato Benedetto Vigna, introducendo la visione di un modello che unisce design, tecnologia e industrializzazione in un’unica filosofia evolutiva.La nuova sportiva riprende lo schema delle berlinette a motore centrale-posteriore, con il pilota posizionato vicino all’asse anteriore per esaltare la connessione dinamica. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

ferrari elettrica modello berlinetta e sound motore

© Quotidiano.net - Ferrari Elettrica. Modello berlinetta e sound motore

Contenuti che potrebbero interessarti

ferrari elettrica modello berlinettaFerrari Elettrica. Modello berlinetta e sound motore - Per il 2030 la Casa di Maranello prevede di produrre il 40% dei modelli con motore a combustione, il 40% con powertrain ibridi e il 20% elettrici. Come scrive quotidiano.net

ferrari elettrica modello berlinettaFerrari viaggia nel futuro, tutto pronto per l’elettrica. A Maranello svelata l’architettura del primo modello solo a batterie - L’ultimo velo cadrà nella primavera del prossimo anno, quando la Ferrari Elettrica (nome provvisorio) svelerà al mondo le sue forme sinuose e ogni dettaglio ... Segnala motori.ilmessaggero.it

ferrari elettrica modello berlinettaFinalmente abbiamo scoperto come sarà la prima Ferrari 100% elettrica - In occasione del Capital Market Day 2025, Ferrari ha presentato i dettagli del suo primo modello completamente elettrico, progettato per offrire prestazioni eccezionali. Segnala gqitalia.it

Cerca Video su questo argomento: Ferrari Elettrica Modello Berlinetta