Di Francesco Forni Nel cuore di Maranello prende forma una trasformazione profonda. La Ferrari Elettrica, prima auto del Cavallino alimentata solo a batteria, verrà svelata entro la primavera 2026. Il progetto, anticipato all’interno dell’e-building, segna l’avvio di una fase decisiva per il Costruttore. "Ferrari fa quello che dice" ha detto l’amministratore delegato Benedetto Vigna, introducendo la visione di un modello che unisce design, tecnologia e industrializzazione in un’unica filosofia evolutiva.La nuova sportiva riprende lo schema delle berlinette a motore centrale-posteriore, con il pilota posizionato vicino all’asse anteriore per esaltare la connessione dinamica. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Ferrari Elettrica. Modello berlinetta e sound motore

