Ferrari Challenge North America | Medler primo in Gara-2

L'ultima gara del Ferrari Challenge North America vede Dylan Medler trionfare nel Trofeo Pirelli. Rey Acosta è primo nel Pirelli Am, mentre Yahn Bernier e Melissa Kozyra fanno doppietta in Coppa Shell e Shell Am. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Ferrari Challenge North America: Medler primo in Gara-2

