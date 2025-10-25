Ferrari Challenge North America | Medler primo in Gara-2

Gazzetta.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'ultima gara del Ferrari Challenge North America vede Dylan Medler trionfare nel Trofeo Pirelli. Rey Acosta è primo nel Pirelli Am, mentre Yahn Bernier e Melissa Kozyra fanno doppietta in Coppa Shell e Shell Am. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

