L'ex difensore di Juve e Napoli, Ciro Ferrara, ha parlato così dell'Inter di Chivu poco prima dell'inizio dello scontro diretto con i partenopei. Ai microfoni di Dazn, Ciro Ferrara ha presentato Napoli Inter, soffermandosi sui miglioramenti portati da Chivu alla squadra meneghina. SUL BIG MATCH DI OGGI – « Ritorno sempre a quello che dico spesso, il calcio lo ha inventato il diavolo, le sconfitte che queste squadre stanno avendo dimostrano che devono trovare il giusto ritmo. L'Inter sembra averlo trovato, ma ogni squadra ha avuto una caduta e poi è riuscita a rialzarsi. Affronterei sempre una squadra forte nei momenti no per dimostrare che quello che è successo è solo un caso ».

Ferrara loda Chivu: «Ha ridato fiducia alla squadra, l'Inter sembra aver trovato ritmo. Ecco cosa era mancato lo scorso anno secondo me»