Ferrara film corto Ciak tempo di sfide È la notte della verità
E’ in dirittura di arrivo l’edizione 2025 del Ferrara Film Corto Festival. Ultima giornata, oggi, di proiezioni e di eventi. Stasera le premiazioni. Sono 46 le pellicole in concorso di cui 14 provenienti da paesi esteri. Undici i premi in palio che saranno assegnati da una giuria specializzata composta dalla presidente Francesca Pirani, Andreas Graf, Carlo Magri, Alessandro Marchiori Rocca e Stefano Maurelli. E’ operativa anche una giuria formata da alcuni studenti (una settantina) appartenenti a tre istituti cittadini: "Einaudi", "Dosso Dossi" e "Carducci". La cerimonia finale si svolgerà questa sera nella sala Estense. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Argomenti simili trattati di recente
Grande successo a Villa Giulia per l’evento del Ferrara Film Festival alla Festa del Cinema di Roma Roma, 23 ottobre 2025 – Grande partecipazione e interesse ieri al Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia, dove si è svolto l’evento speciale ideato da Claudi - facebook.com Vai su Facebook
Ferrara film corto. Ciak, tempo di sfide. È la notte della verità - Sono 46 le pellicole in concorso, 14 provenienti da paesi esteri. Si legge su ilrestodelcarlino.it
Il Ferrara Film Festival e la Commissione cultura celebrano il talento femminile al Museo ETRU - Mercoledì 22 ottobre 2025 alle ore 18:00, durante la Festa del Cinema di Roma, il suggestivo Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia ha ospitato un evento ... Si legge su ciakmagazine.it
Ferrara film corto, sfida in pellicola. Ambiente e musica. Buona la prima - Il festival vedrà impegnate 46 opere di lunghezza non superiore ai 25 minuti provenienti da tutto il mondo. Secondo msn.com