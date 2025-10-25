E’ in dirittura di arrivo l’edizione 2025 del Ferrara Film Corto Festival. Ultima giornata, oggi, di proiezioni e di eventi. Stasera le premiazioni. Sono 46 le pellicole in concorso di cui 14 provenienti da paesi esteri. Undici i premi in palio che saranno assegnati da una giuria specializzata composta dalla presidente Francesca Pirani, Andreas Graf, Carlo Magri, Alessandro Marchiori Rocca e Stefano Maurelli. E’ operativa anche una giuria formata da alcuni studenti (una settantina) appartenenti a tre istituti cittadini: "Einaudi", "Dosso Dossi" e "Carducci". La cerimonia finale si svolgerà questa sera nella sala Estense. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ferrara film corto. Ciak, tempo di sfide. È la notte della verità