Ferrara difende Di Lorenzo per l’episodio del rigore | Fa quello che avrebbe fatto qualsiasi altro giocatore l’anomalia è un’altra
Inter News 24 . Il commento. Il calcio di rigore che ha portato in vantaggio il Napoli contro l’Inter continua a far discutere. L’episodio, un contatto in area tra il capitano azzurro Giovanni Di Lorenzo e il centrocampista nerazzurro Henrikh Mkhitaryan, ha portato alla trasformazione dal dischetto di Kevin De Bruyne. Dagli studi di DAZN, l’ex difensore Ciro Ferrara ha analizzato l’accaduto. Secondo la sua lettura, Di Lorenzo è stato abile nel prendere posizione e coprire il pallone, cercando il contatto, che effettivamente c’è stato. 🔗 Leggi su Internews24.com
