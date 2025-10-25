A Falerone, in provincia di Fermo nelle Marche, un furgone ha preso fuoco e le fiamme si sono propagate all’interno di un capannone di materiali tessili. Sei squadre dei Vigili del Fuoco, con i rinforzi arrivati anche da Ascoli Piceno e Ancona, hanno lavorato sul rogo dal pomeriggio di ieri per tutte le ore della notte. Il tetto della struttura è crollato. I pompieri hanno svolto per tutta la notte operazioni di bonifica e monitoraggio dell’area, per evitare che le fiamme riprendessero vigore. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Fermo, furgone prende fuoco e incendia un capannone tessile: l'intervento dei pompieri