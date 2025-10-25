Fermo furgone prende fuoco e incendia un capannone tessile | l' intervento dei pompieri
A Falerone, in provincia di Fermo nelle Marche, un furgone ha preso fuoco e le fiamme si sono propagate all’interno di un capannone di materiali tessili. Sei squadre dei Vigili del Fuoco, con i rinforzi arrivati anche da Ascoli Piceno e Ancona, hanno lavorato sul rogo dal pomeriggio di ieri per tutte le ore della notte. Il tetto della struttura è crollato. I pompieri hanno svolto per tutta la notte operazioni di bonifica e monitoraggio dell’area, per evitare che le fiamme riprendessero vigore. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Altre letture consigliate
#mede (#pavia): il suo furgone è stato tamponato da un tir e spinto contro un altro camion fermo in piazzola - facebook.com Vai su Facebook
Incidente sull'Aurelia, pulmino fermo travolto da un tir: tre morti e 5 feriti - X Vai su X
Fermo, furgone prende fuoco e incendia un capannone tessile: l'intervento dei pompieri - (LaPresse) A Falerone, in provincia di Fermo nelle Marche, un furgone ha preso fuoco e le fiamme si sono propagate all'interno di un capannone ... Da stream24.ilsole24ore.com
Falerone, va a fuoco un furgone e le fiamme distruggono un capannone tessile. Task force per spegnere il rogo - FALERONE Va a fuoco un furgone e le fiamme distruggono un capannone tessile. Lo riporta msn.com