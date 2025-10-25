Fermato a piazzale degli Eroi nascondeva 30 dosi di cocaina in auto
Nascondeva nell'auto la droga pronta per lo spaccio. Per questo motivo un uomo di 30 anni è stato arrestato. L’operazione è scaturita nel corso di un controllo di polizia stradale in piazzale degli Eroi, da parte di una pattuglia del I gruppo Prati della polizia locale di Roma Capitale. Durante. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
Como, denunciato 38enne per uso illecito di carta di credito e soggiorno irregolare La Polizia di Stato di Como ha denunciato un 38enne per uso illecito di carta di credito, ricettazione e soggiorno irregolare. L’uomo, fermato in piazzale Gerbetto, aveva con s - facebook.com Vai su Facebook
Eroina nascosta negli slip, condannato - Aveva nascosto l’eroina negli slip sperando di non esser scoperto ma, quando i carabinieri l’avevano fermato per un controllo, ... Si legge su msn.com