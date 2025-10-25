Fermato a piazzale degli Eroi nascondeva 30 dosi di cocaina in auto

Romatoday.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nascondeva nell'auto la droga pronta per lo spaccio. Per questo motivo un uomo di 30 anni è stato arrestato. L’operazione è scaturita nel corso di un controllo di polizia stradale in piazzale degli Eroi, da parte di una pattuglia del I gruppo Prati della polizia locale di Roma Capitale. Durante. 🔗 Leggi su Romatoday.it

