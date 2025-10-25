Fermata la piromane dei cassonetti dei rifiuti | colta sul fatto

Nel tardo pomeriggio di giovedì è stata fermata dalla polizia locale una 67enne italiana ritenuta la responsabile dei numerosi incendi che, nelle ultime settimane, hanno distrutto diversi cassonetti dei rifiuti in varie zone della città. Dal centro a Sampierdarena fino alla Val Polcevera. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

