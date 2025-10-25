Fermata in corso Vigevano a Torino conducente esibisce una patente falsa | 35enne denunciata
La patente di una signora fermata in corso Vigevano figurava come emessa dalla Polonia, ma presentava caratteristiche non concordanti con quelle delle patenti rilasciate dallo stato estero. Con un esame più approfondito, gli agenti della polizia locale di Torino hanno accertato che la patente era. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
++Info fermata Piazza Verde++ ?Da domani la fermata di Piazza Verde, sia per il servizio urbano e sia per quello extraurbano, verrà soppressa a causa dei lavori sulla via Matteotti ? Linea extraurbana. La fermata alternativa sarà “Cimitero” in Corso Grams - facebook.com Vai su Facebook
Fermata in corso Vigevano a Torino, conducente esibisce una patente falsa: 35enne denunciata - La patente di una signora fermata in corso Vigevano figurava come emessa dalla Polonia, ma presentava caratteristiche non concordanti con quelle delle patenti rilasciate dallo stato estero. torinotoday.it scrive
Torino, fermata con una patente falsa: denunciata una donna di 35 anni - Sequestro e denuncia per la conducente Una donna di 35 anni è stata denunciata a Torino dopo aver mostrato una patente di gui ... Lo riporta msn.com
Viaggio nelle cantine di corso Vigevano: qui lo spaccio è controllato dalla mafia nigeriana - L'esasperazione di Dino, uno degli abitanti di corso Vigevano, nel trovare all'ingresso delle cantine un tossicodipendente che ci ha passato la notte, racconta cosa vuol dire convivere con la mafia ... Secondo rainews.it