Fermata a Bellaria per il treno Rimini-Monaco? Opportunità strategica per il turismo romagnolo
“La tratta ferroviaria internazionale Rimini–Monaco di Baviera rappresenta un collegamento di grande rilievo per il turismo dell’Adriatico e per l’economia della Riviera romagnola – spiega Tassinari –. Tuttavia, al momento i convogli che collegano la Germania alla Romagna non prevedono una. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Sei di Bellaria Igea Marina se......... - facebook.com Vai su Facebook
Tassinari (Forza Italia): “I treni Monaco-Rimini fermino a Bellaria-Igea Marina” - Romagna di Forza Italia, Rosaria Tassinari, che ha presentato un’interrogazione al ... Scrive chiamamicitta.it
Il treno Rock sfreccia per promuovere la città ‘Fermata’ nell’inserto Vivere Riccione - Si parla anche del treno Rock, che sfreccerà da nord a sud pubblicizzando la città, nell’inserto Vivere Riccione che torna in edicola sabato in omaggio per i lettori de il Resto del Carlino. Secondo ilrestodelcarlino.it
"Da Rimini pochi treni" - "L’università mi soddisfa – racconta la studentessa di Beni Culturali Camilla Lazzaretti – ma, venendo da Rimini, ho molte difficoltà con gli orari dei treni. Riporta ilrestodelcarlino.it