Feltri ricorda Montanelli il mio modello Fallaci la più grande e la volta che diresse una redazione di comunisti
Vittorio Feltri a tutto campo e più brillante che mai nell’intervista a Elvira Serra per il Corriere della Sera. Il grande giornalista, già direttore dell’Indipendente, Libero e Il Giornale, apre l’album dei ricordi e compie una carrellata esaltante sui grandi giornalisti che ha incontrato nella sua vita: da Enzo Biagi a Oriana Fallaci, da Indro Montanelli a Enzo Tortora. Con un ricordo speciale del suo editore preferito, Silvio Berlusconi. “Berlusconi editore generoso e mai invadente”. «Il giornalista che ho ammirato di più? Indro Montanelli, già quando ero un bambino e sfogliavo La Domenica del Corriere». 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
