Fedez fa delle rivelazioni scioccanti su un cantante famoso | sangue risse e non solo il rapper non fa sconti a nessuno

Nel suo nuovo libro autobiografico, Fedez racconta tutto: dalle risse alle accuse velenose contro il mondo di Chiara Ferragni. Tra sangue, rabbia e disincanto, il rapper svela una versione inedita di sé, più dura e polemica che mai. Leggi anche: Esiste una persona più incoerente di Fedez? Ecco cosa diceva e cosa dice oggi: rimarrete senza parole! Le "memorie" di Fedez, uscite in libreria con il titolo L'acqua è più profonda di come sembra da sopra, hanno già scatenato un terremoto nel mondo dello spettacolo. Il rapper milanese, noto per non avere peli sulla lingua, racconta la sua vita tra ascesa artistica, crisi personali e relazioni compless e, ma soprattutto punta il dito contro nomi e ambienti che hanno segnato il suo percorso.

