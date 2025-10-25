Federica Brignone Il ruggito della tigre ferita | Le Olimpiadi il mio sogno E miglioro tutti i giorni

Riuscirà Federica Brignone a tornare in tempo per le gare delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026? È la domanda che si fanno tutti gli sportivi italiani ma alla quale nemmeno lei, la “Tigre“ delle nevi capace l’anno scorso di dominare la stagione prima di quell’infortunio agli “assoluti“ che l’ha mandata sotto i ferri, sa dare una risposta. E visto che siamo già a fine ottobre e che al via dei Giochi mancano 100 giorni è chiaro che ci vorrà un mezzo miracolo per vedere Federica sugli sci a Cortina. L’impresa appare difficilissima. E (purtroppo) l’ha ribadito nell’evento della Federsci dove è stata premiata, per la terza volta in carriera, come atleta dell’anno FISI. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

