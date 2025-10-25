FdI torna sul luogo della vittoria | Parco dei Principi 3 anni dopo Rampelli | abbiamo preso per mano l’Italia
Fratelli d’Italia festeggia i tre anni del governo Meloni all’hotel Parco dei Principi di Roma, nello stesso luogo in cui si era festeggiata la vittoria alle elezioni. “Tre anni di governo Meloni, tre anni di risultati. Avanti con la crescita, l’occupazione e lo sviluppo”, il titolo dell’evento. Trancassini: dicevano che saremmo durati pochi giorni. Ad aprire i lavori il coordinatore di Fratelli d’Italia Lazio, Paolo Trancassini. “Il nostro è un partito serio, oggi si dà conto di quanto è stato fatto. Facciamo le cose come vanno fatte, prendiamo impegni e ne diamo conto. È un partito non del faremo ma dell’abbiamo fatto, per migliorare la nazionale”, ha detto il deputato di FdI e questore della Camera. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
FdI, 'nelle Marche vittoria storica che ha il nome di Acquaroli' - Nelle Marche una "vittoria storica" per Fratelli d'Italia alle elezioni regionali con la riconferma del presidente Francesco Acquaroli. Si legge su ansa.it