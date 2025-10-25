FdI non presenterà la lista per le Comunali a Caivano

Fratelli d'Italia non scenderà in campo per le elezioni di Caivano, nonostante i numerosi impegni del governo sul territorio per smantellare i clan camorristici. Lo rende noto la coordinatrice cittadina del partito di Giorgia Meloni, Giovanna Palmiero, parlando di una "scelta sofferta ma. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

