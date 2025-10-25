FdI festeggia i tre anni di governo Meloni | Sarà la svolta

Fratelli d’Italia festeggia i tre anni del governo Meloni all’hotel Parco dei Principi di Roma, nello stesso luogo in cui si era festeggiata la vittoria alle elezioni. “Tre anni di governo Meloni, tre anni di risultati – il titolo dell’evento organizzato dal partito locale – Avanti con la crescita, l’occupazione e lo sviluppo”. Ad aprire i lavori il coordinatore di Fratelli d’Italia Lazio, Paolo Trancassini, seguito da Fabio Rampelli. “Un governo non solo di legislatura, ma il governo della svolta, che prende per mano l’Italia e un pezzo dell’Occidente” di fronte a “sfide mostruose”, hanno detto dal palco. 🔗 Leggi su Ildenaro.it