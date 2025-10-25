FdI festeggia i tre anni di governo Meloni | Sarà la svolta

Ildenaro.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Fratelli d’Italia festeggia i tre anni del governo Meloni all’hotel Parco dei Principi di Roma, nello stesso luogo in cui si era festeggiata la vittoria alle elezioni. “Tre anni di governo Meloni, tre anni di risultati – il titolo dell’evento organizzato dal partito locale – Avanti con la crescita, l’occupazione e lo sviluppo”. Ad aprire i lavori il coordinatore di Fratelli d’Italia Lazio, Paolo Trancassini, seguito da Fabio Rampelli. “Un governo non solo di legislatura, ma il governo della svolta, che prende per mano l’Italia e un pezzo dell’Occidente” di fronte a “sfide mostruose”, hanno detto dal palco. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

fdi festeggia tre anniFdI, gazebo in tutta la regione per i tre anni del governo Meloni - Il coordinatore Rosso: «Invito gli elettori a venire a conoscere quanto fatto in questi anni» ... Si legge su ilsecoloxix.it

FdI celebra tre anni di governo Meloni: l'evento a Prato - Anche in Toscana Fratelli d'Italia festeggia tre anni di governo Meloni, nell'ambito delle iniziative organizzate in tutta Italia e a cui partecipano ... Segnala gonews.it

fdi festeggia tre anniFdI celebra i tre anni del Governo Meloni a Perugia - "Un terzo anno di Governo dove si stanno affrontando molti dossier", dalla sicurezza al lavoro, e ... Segnala ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Fdi Festeggia Tre Anni