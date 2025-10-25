FdI fa impazzire Debora Serracchiani | La più grande asfaltata della storia
Vi ricordate il celebre intervento di Debora Serracchiani in occasione delle dichiarazioni sulle intenzioni di voto alla Camera per il governo Meloni? Quella, se vogliamo, fu la prima di una serie di figuracce colossali, che l'opposizione ha raccolto in questi primi tre anni di esecutivo Meloni. "L'idea che questo tetto di cristallo che è stato infranto ora non rischi di rinchiudersi a causa di una politica che ci sembra di scorgere già dalle prime battute del suo governo vuole le donne un passo indietro rispetto agli uomini e dedite essenzialmente alla famiglia e ai figli. Speriamo di sbagliare", aveva tuonato la deputata del Partito democratico. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
Scopri altri approfondimenti
Debora Shop - facebook.com Vai su Facebook
FdI fa impazzire Conte sul bimbo di Gaza: "In cura in Italia, sciacallaggio". Come replica - Ha accusato il governo italiano di "voltarsi dall'altra parte" ma è stato inchiodato alla verità dei fatti. Riporta iltempo.it
Beatrice Venezi fa impazzire la sinistra. FdI: "Attaccata perché fuori da certi circoli" - Non si spengono le polemiche riguardo la nomina di Beatrice Venezi a direttrice musicale stabile del Teatro La Fenice di Venezia. Scrive iltempo.it
Galeazzo Bignami (FdI) e Debora Serracchiani (Pd) a Start - Per il consumatore clicca qui per i Moduli, Condizioni contrattuali, Privacy & Cookies, Informazioni sulle modifiche contrattuali o per Trasparenza tariffaria ... video.sky.it scrive