FC 26 SBC Ultimate Scream | Fridolina Rolfö – La Tornante Offensiva Totale!

Imiglioridififa.com | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È stata rilasciata l’attesissima SBC di Fridolina Rolfö nella promozione Ultimate Scream! La stella svedese si presenta con una carta eccezionale, estremamente versatile e dotata di doppi PlayStyle Plus, che la rendono una delle aliterzini più complete del gioco. Questa SBC è accessibile e ha un valore fantastico data la qualità della carta. Hai 8 giorni per completarla. Il Premio: Ultimate Scream Fridolina Rolfö (86 OVR). Completando entrambe le sfide, sbloccherai la carta Ultimate Scream Fridolina Rolfö 86 OVR (Non Scambiabile): Ruoli: LM (Centrocampista Sinistro) o LB, LW (Terzino Sinistro, Ala Sinistra). 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

