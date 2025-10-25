È stata rilasciata una prestigiosa SBC “Fine di un’Era” per celebrare la carriera di uno dei migliori terzini sinistri della sua generazione: Jordi Alba! Questa carta non è solo un tributo, ma un’aggiunta di altissimo livello per qualsiasi squadra, grazie alle sue statistiche offensive e ai doppi PlayStyle Plus. Questa SBC ha un ottimo rapporto qualità-prezzo, con l’ulteriore vantaggio di sbloccare un giocatore Ultimate Scream come premio intermedio. Hai 8 giorni per completarla. Il Premio Finale: Fine di un’Era Jordi Alba (88 OVR). Completando tutte e 4 le sfide, sbloccherai la carta Fine di un’Era Jordi Alba 88 OVR (Non Scambiabile): Ruoli: LB (Terzino Sinistro). 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

© Imiglioridififa.com - FC 26 SBC Fine di un’Era: Jordi Alba – Il Terzino Sinistro Leggendario (88 OVR)