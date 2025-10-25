FC 26 Obiettivo Live Flash | Incubo per i Difensori – Sblocca Owen Wolff Ultimate Scream 84 OVR!

È arrivato un nuovo e rapido Obiettivo Rush Flash, perfetto per il weekend: “Incubo per i Difensori”! Questa è un’ottima opportunità per ottenere PS aggiuntivi e una nuova carta Ultimate Scream, il centrocampista americano Owen Wolff (84 OVR). Hai solo 5 giorni per completare queste sfide a tempo limitato! Il Premio Finale: Owen Wolff Ultimate Scream (84 OVR). Per sbloccare la ricompensa finale, devi completare 4 delle 5 sfide disponibili. Owen Wolff Ultimate Scream (84 OVR) (Non Scambiabile) Ruoli: CM (Centrocampista Centrale) o CDM, LM, CAM.. Mosse Abilità Piede Debole: 4 Stelle 3 Stelle.. Statistiche Chiave: $text{DRI 86, PAS 83, VEL 82}$ – Ottimo centrocampista dinamico. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

