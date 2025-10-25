FC 26 Evoluzione | Terzino Fantasma – Da Difensore Centrale a Terzino Destro Versatile! Phantom Fullback
È stata rilasciata l’Evoluzione a pagamento “Terzino Fantasma”, che offre una conversione tattica cruciale: trasforma il tuo Difensore Centrale (DC) in un solido Terzino Destro (TD). Questa EVO è ideale per giocatori con buone statistiche difensive che necessitano di un boost alla velocità e alle abilità di passaggio per eccellere sulla fascia. Dettagli Evoluzione e Requisiti. Costo: 10.000 Crediti o 200 FC Points.. Durata: 22 giorni.. Trasformazione Chiave: Aggiunta del Ruolo TD e potenziamenti mirati su Passaggio, Dribbling e Velocità.. Ruolo Finale: TD Terzino.. Restrizioni Giocatore: GEN max: 82 OVR. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com
