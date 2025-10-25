Farmaci anti-obesità e anti-diabete gratis per chi non può permetterseli | la proposta SIMDO arriva in Parlamento
Obesità e diabete: perché l’Italia rischia il collasso sanitario. Un’Italia sempre più malata e sempre più povera. Mentre i nuovi farmaci anti- obesità e anti-diabete (come semaglutide e liraglutide) stanno già cambiando la medicina metabolica nel resto del mondo, in Italia restano un lusso da ricchi. Costano da 250 a oltre 350 euro al mese, non sono rimborsati dal Servizio Sanitario Nazionale e si acquistano con ricetta bianca, cioè a spese del paziente. La fotografia arriva dal XXIV Congresso Nazionale SIMDO (Società Italiana Metabolismo Diabete Obesità), in corso a Vibo Valentia. Il dato più grave: oltre 6 milioni di italiani sono obesi, e il numero cresce del 30% ogni 10 anni. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
