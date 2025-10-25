Falciato da una zappatrice a Bellizzi | grave un 76enne

Paura, intorno alle 12 di oggi, in via Olmo a Battipaglia, dove un 76enne è stato falciato da una zappatrice per motivi in corso di accertamento. L'uomo rischia di perdere l'arto. Soccorso dalla Vopi l’ambulanza, mentre prestava le cure sul posto, ha dovuto attendere l’arrivo di un’auto medica. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

