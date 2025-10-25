Fai Cisl Parma Piacenza oltre cento persone al direttivo territoriale | Obiettivo sostenibilità ambientale e sociale

Oltre 100 persone, tra delegati ei iscritti, hanno partecipato al direttivo territoriale Fai Cisl Parma Piacenza (Federazione Agricola Alimentare Ambientale Industriale), nella sala conferenze dell'Hotel Villa Ducale a Parma. I lavori sono stati aperti dal segretario generale Massimo Bonfanti. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Presenti il segretario generale CISL Parma Piacenza Michele Vaghini con la segretaria generale aggiunta Angela Calò

Fai Cisl Parma Piacenza, oltre cento persone al direttivo territoriale: «Obiettivo sostenibilità ambientale e sociale» - Ad aprire i lavori il segretario generale Massimo Bonfanti: «Nelle linee di indirizzo per contrattazione di 2° livello alimentare spiccano formazione, contrattazione e miglioramento delle condizioni d ... Segnala ilpiacenza.it

