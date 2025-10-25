Fai buon viaggio ti voglio bene Lutto per Lorella Cuccarini | la notizia e subito il suo ultimo saluto

Lutto nel mondo dello spettacolo italiano. A dare il triste annuncio è stata Lorella Cuccarini, che attraverso i suoi canali social ha condiviso un messaggio di grande affetto e commozione. Le sue parole hanno scosso l’intero ambiente teatrale e televisivo, ricordando una figura che, per decenni, ha accompagnato e sostenuto da vicino molti protagonisti dello spettacolo italiano, con discrezione e professionalità. È scomparsa Silvia Signorelli, storica ufficio stampa dei teatri romani e della televisione, una donna che nel corso della sua lunga carriera ha collaborato con artisti del calibro di Lorella Cuccarini, Vittoria Belvedere, Enzo Iacchetti e Caterina Balivo, per la quale aveva curato il casting della trasmissione Vieni da me. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it