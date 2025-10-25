Fai buon viaggio ti voglio bene Lutto per Lorella Cuccarini | la notizia e subito il suo ultimo saluto
Lutto nel mondo dello spettacolo italiano. A dare il triste annuncio è stata Lorella Cuccarini, che attraverso i suoi canali social ha condiviso un messaggio di grande affetto e commozione. Le sue parole hanno scosso l’intero ambiente teatrale e televisivo, ricordando una figura che, per decenni, ha accompagnato e sostenuto da vicino molti protagonisti dello spettacolo italiano, con discrezione e professionalità. È scomparsa Silvia Signorelli, storica ufficio stampa dei teatri romani e della televisione, una donna che nel corso della sua lunga carriera ha collaborato con artisti del calibro di Lorella Cuccarini, Vittoria Belvedere, Enzo Iacchetti e Caterina Balivo, per la quale aveva curato il casting della trasmissione Vieni da me. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Auguriamo “buon viaggio in Belgio” al Presidente della Repubblica! Dal 20 al 22 ottobre 2025, il Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella sarà in visita di Stato in Belgio, accompagnato dalla figlia Laura Mattarella, su invito di Loro Mae - facebook.com Vai su Facebook
Fai buon viaggio amico mio ? #FurioFocolari - X Vai su X
“Fai buon viaggio”, grande dolore per Giampiero Ingrassia: lutto in tv - L'attore ha espresso pubblicamente tutto il suo dolore per un lutto che ha toccato il mondo della televisione. Si legge su diregiovani.it