Faccia a faccia Conte-Lautaro la ricostruzione di DAZN | ecco da cosa è nato tutto

Una lite che sta tenendo banco, quella tra Antonio Conte e Lautaro Martinez. L’allenatore ed il capitano della squadra nerazzurra non se le sono mandate a dire, con i due che proprio sul prati del Diego Armando Maradona si sono lanciati provocazioni nemmeno tanto velate. Napoli-Inter, la ricostruzione della lita Conte-Lautaro. Questa la ricostruzione di Federica Zille ai microfoni di DAZN: “Tutto generato da un contatto tra Olivera e Dumfries a pochissimi passi dalla panchina di Conte. La diatriba è cominciata con Dumfries, poi è arrivato Lautaro: c’è stato un gesto che in Argentina usano per dare del codardo, Conte ha ribattuto col gesto per dire ‘parla parla’ “, la spiegazione della giornalista. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Faccia a faccia Conte-Lautaro, la ricostruzione di DAZN: ecco da cosa è nato tutto

