Fabrizio Corona risponde al pentito che lo accusa di aver avuto legami con la mafia | Vuole solo pubblicità

Fanpage.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Fabrizio Corona risponde alle accuse di William Alfonso Cerbo, nuovo pentito nel maxi procedimento Hydra sull'alleanza tra mafie in Lombardia che lo ha accusato di aver intrecciato rapporti con i clan siciliani. "Un modo per evitare la condanna". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

fabrizio corona risponde pentitoFabrizio Corona risponde al pentito che lo accusa di aver avuto legami con la mafia: “Vuole solo pubblicità” - Fabrizio Corona risponde alle accuse di William Alfonso Cerbo, nuovo pentito nel maxi procedimento Hydra sull'alleanza tra mafie in Lombardia che lo ha ... Segnala fanpage.it

fabrizio corona risponde pentitoProcesso Hydra, parla il pentito “Scarface”: «Fabrizio Corona aveva rapporti con il boss» - Il collaboratore di giustizia William Alfonso Cerbo e le sue rivelazioni ai pm di Milano sull’ex re dei paparazzi. editorialedomani.it scrive

fabrizio corona risponde pentitoFabrizio Corona e la rivelazione del pentito Scarface, l'accusa di essere "in rapporti con clan mafiosi" - William Alfonso Cerbo, noto in ambienti malavitosi come “ Scarface “, ha sostenuto che Fabrizio Corona avrebbe avuto rapporti con esponenti della mafia. Scrive virgilio.it

Cerca Video su questo argomento: Fabrizio Corona Risponde Pentito