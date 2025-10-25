Fabrizio Corona risponde al pentito che lo accusa di aver avuto legami con la mafia | Vuole solo pubblicità

Fabrizio Corona risponde alle accuse di William Alfonso Cerbo, nuovo pentito nel maxi procedimento Hydra sull'alleanza tra mafie in Lombardia che lo ha accusato di aver intrecciato rapporti con i clan siciliani. "Un modo per evitare la condanna". 🔗 Leggi su Fanpage.it

