Fabrizio Corona al pentito che lo accusa di rapporti con la mafia | Un criminale scappato di casa Non querelo rido

Non si è fatta attendere la reazione di Fabrizio Corona dopo le nuove accuse emerse nell’inchiesta “Hydra”, il maxi procedimento della Direzione distrettuale antimafia (Dda) di Milano sull’ alleanza tra Cosa nostra, ’ndrangheta e camorra in Lombardia. Il nuovo collaboratore di giustizia William Alfonso Cerbo, detto “Scarface”, ha sostenuto di aver visto Corona in contatto con esponenti del clan Mazzei di Catania. In una storia pubblicata su Instagram, l’ex fotografo dei vip ha liquidato le dichiarazioni come «una trovata per farsi pubblicità ». «Si è buttato pentito anche se non sa nulla, solo per salvarsi dalla condanna», ha scritto Corona. 🔗 Leggi su Open.online

