Fabio Fognini prende le difese di Jannik Sinner sul caso Coppa Davis | Una scelta più che comprensibile
Fabio Fognini si sta godendo in queste settimane l’avventura nel format televisivo “Ballando con le Stelle”. Nelle vesti di ballerino, l’ex tennista ligure ci sta mettendo la solita grinta, un po’ come quando giocava, cercando di mixare concretezza e genialità. Nel corso delle pause degli allenamenti in sala, Fabio ha risposto ad alcune domande sul proprio profilo Instagram. Inevitabile il quesito relativo a quanto deciso da Jannik Sinner sulla mancata disponibilità alle finali di Coppa Davis a Bologna. Ebbene, da questo punto di vista, Fognini ha preso le difese dell’altoatesino, sostenendo la presa di posizione del n. 🔗 Leggi su Oasport.it
