Fa entrare in casa due fratellini con caramelle e dolci poi abusa di loro | arrestato per violenza sessuale il vicino

Fanpage.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 67enne, ora in carcere con l'accusa di violenza sessuale a danno di due fratelli minorenni, in passato ha lavorato anche per una società sportiva dilettantistica di Milano. L'indagine scattata dopo la denuncia della madre dei piccoli, insospettita da alcune frasi dei figli. 🔗 Leggi su Fanpage.it

