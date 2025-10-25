Il finale della stagione di Formula 1 potrebbe agitarsi non solo all’interno della pista. La situazione ci narra di uno dei Mondiali più equilibrati degli ultimi anni ma la lotta tra piloti non sembra essere il solo argomento di discussione durante il Gran Premio del Messico 2025. Il motivo è nuovamente il budget cap, già oggetto di violazioni e multe nel 2022. In quel caso, proprio durante il weekend disputato a Città del Messico, la FIA assegnò una sanzione di 7 milioni di euro alla Red Bull, rea di aver superato il tetto massimo di spesa stabilito per i team per progettare la monoposto e far fronte ai danni ed alle multe. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - F1, ritorna lo spettro del budget cap. Punita l’Aston Martin