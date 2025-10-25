F1 Oscar Piastri | Abbiamo provato diverse cose dobbiamo capire cosa ha funzionato meno

Un venerdì decisamente complicato per Oscar Piastri. L’attuale leader della classifica piloti non è andato infatti oltre la dodicesima posizione in occasione della seconda sessione di prove libere valida per il GP del Messico, ventunesimo weekend del Mondiale 2025 di Formula 1 in scena in queste ore all’Autodromo Fratelli Rodriguez. Tanta fatica quella accusata dall’australiano che, in zona mista, ha dato il suo punto di vista su quanto fatto: “ È andata discretamente bene. Penso che il giro con soft e carburante basso fosse piuttosto nella media, quindi non sono sorpreso dal tempo sul giro. Abbiamo provato un sacco di cose, andremo fino in fondo e daremo un’occhiata a cosa ha funzionato, cosa no, ma nel complesso mi sono sentito abbastanza bene. 🔗 Leggi su Oasport.it

