F1 Max Verstappen | Fatichiamo sul passo gara questo mi preoccupa

Max Verstappen ha chiuso al primo posto la seconda sessione di prove libere valida per il GP del Messico, appuntamento numero venti del Mondiale 2025 di Formula 1 in fase di svolgimento presso l’Autodromo Fratelli Rodriguez. Prestazione significativa per l’olandese, motivato a far saltare di nuovo il banco rompendo le uova nel paniere alle due McLaren di Lando Norris ed Oscar Piastri. Tuttavia, malgrado i risultati il detentore del titolo sembra tutt’altro che soddisfatto. Una volta apparso in zona mista infatti il pilota Red Bull ha infatti lamentato la poca efficacia della sua monoposto sul long run, dicendosi preoccupato in vista della gara: “ Con le gomme morbide, siamo riusciti a fare un buon giro – ha detto Verstappen – Tutto il resto è andato piuttosto male. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - F1, Max Verstappen: “Fatichiamo sul passo gara, questo mi preoccupa”

Argomenti simili trattati di recente

F1 GP Messico | Norris insegue Verstappen: “Siamo già dietro, solitamente partiamo forte il venerdì” - L'inglese, assente nella prima sessione per far spazio a Pato O'Ward, ha chiuso al quarto posto nelle PL2. Scrive msn.com

F1, Max Verstappen: “Non ho niente da perdere, cercherò di vincere ogni gara fino alla fine” - Si è aperta con il consueto media day la settimana del Gran Premio del Messico 2025, ventesimo appuntamento del Mondiale F1. Come scrive oasport.it

F1 | Verstappen: "Proviamo a vincere tutte e cinque le gare rimanenti" - Max è carico come non mai: 'Come squadra siamo consapevoli che non potremo più permetterci nessuno sbaglio se vogliamo restare in corsa per il mondiale fino alla fine. msn.com scrive