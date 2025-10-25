F1 Lewis Hamilton | Sorpreso di essere vicino ma devo migliorare il bilanciamento

Oasport.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Vede il bicchiere mezzo pieno Lewis Hamilton. Il pilota della Ferrari ha terminato al quinto posto la seconda sessione di prove libere valida per il GP del Messico, ventesimo atto del Mondiale 2025 di Formula 1 in scena questo fine settimana all’Autodromo Fratelli Rodriguez. Il britannico, che ha partecipato soltanto al secondo turno vista la presenza in FP1 di Antonio Fuoco, nello specifico ha guadagnato un ritardo di 0.300 rispetto a Max Verstappen, risultato il più veloce del lotto precedendo l’altra Ferrari, quella guidata da Lewis Hamilton, la Mercedes di Andrea Kimi Antonelli e la McLaren di Oscar Piastri. 🔗 Leggi su Oasport.it

f1 lewis hamilton sorpreso di essere vicino ma devo migliorare il bilanciamento

© Oasport.it - F1, Lewis Hamilton: “Sorpreso di essere vicino, ma devo migliorare il bilanciamento”

Argomenti simili trattati di recente

f1 lewis hamilton sorpresoF1 | Hamilton perplesso dal risultato della Ferrari, poi la confessione: “Abbiamo perso prestazione”- GP Austin - Lewis Hamilton ha sottolineato un aspetto chiave del risultato della Ferrari nelle Qualifiche Sprint di Austin. Lo riporta f1ingenerale.com

f1 lewis hamilton sorpresoF1, Lewis Hamilton: “Una buona qualifica, abbiamo estratto il massimo da gomme e vettura” - Lewis Hamilton sorride a metà al termine delle qualifiche del Gran Premio degli Stati Uniti, diciannovesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2025. oasport.it scrive

f1 lewis hamilton sorpresoFerrari, Antonio Fuoco al posto di Hamilton nelle FP1 del GP del Messico - La Ferrari ha confermato una decisione a sorpresa per il Gran Premio del Messico 2025 ... Come scrive newsf1.it

Cerca Video su questo argomento: F1 Lewis Hamilton Sorpreso