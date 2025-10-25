F1 Lewis Hamilton | Sorpreso di essere vicino ma devo migliorare il bilanciamento
Vede il bicchiere mezzo pieno Lewis Hamilton. Il pilota della Ferrari ha terminato al quinto posto la seconda sessione di prove libere valida per il GP del Messico, ventesimo atto del Mondiale 2025 di Formula 1 in scena questo fine settimana all’Autodromo Fratelli Rodriguez. Il britannico, che ha partecipato soltanto al secondo turno vista la presenza in FP1 di Antonio Fuoco, nello specifico ha guadagnato un ritardo di 0.300 rispetto a Max Verstappen, risultato il più veloce del lotto precedendo l’altra Ferrari, quella guidata da Lewis Hamilton, la Mercedes di Andrea Kimi Antonelli e la McLaren di Oscar Piastri. 🔗 Leggi su Oasport.it
