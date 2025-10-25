F1 GP Messico | Verstappen comanda le libere Ferrari c’è con Leclerc Antonelli brilla P3 in FP2 P2 in FP1

Venerdì d’alta quota nel segno di Max Verstappen, davanti a tutti in FP2 in 1’17”392. Charles Leclerc insegue staccato di 153 millesimi, confermando una Ferrari solida sia sul giro secco sia nel bilanciamento tra i tratti lenti e le staccate dell’Hermanos Rodríguez. Completa il terzetto Andrea Kimi Antonelli, 3° in FP2 dopo un 2° posto in FP1: il miglior venerdì del suo anno da debuttante. Il quadro della giornata. Red Bull: riferimento cronometrico e buona efficienza aerodinamica in quota; long run costante nel secondo stint.. Ferrari: passo in crescita, bene il T2; resta da rifinire la trazione in uscita dalle lente. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

